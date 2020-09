Calciomercato Cagliari, arriva Fazio. Possibile scambio Ounas Nandez

Calciomercato Cagliari, arriva Fazio. L’argentino è vicinissimo alla firma con i rossoblù. Possibile scambio Ounas Nandez

Federico Fazio è a un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Il club sardo – si legge sul portale gianlucadimarzio.com -, ha trovato l’accordo col giocatore argentino sulla base di 2,5 milioni, più altri 500mila euro di bonus per la Roma.

Nel frattempo la dirigenza sta lavorando per portare in maglia Cagliari anche Ounas, esterno offensivo ideale per il 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Nandez, profilo gradito al Napoli.