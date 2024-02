Calciomercato Cagliari, è fatta per Gaetano. Attesa per Barak

Il Cagliari ha chiuso l’operazione con il Napoli per Gianluca Gaetano, in attesa della risposta della Fiorentian per Barak

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Cagliari avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per il prestito secco di Gianluca Gaetano fino al termine della stagione.

Il centrocampista andrà così a rinforzare l’organico di Ranieri in attesa di Antonin Barak. Per il calciatore ex Verona manca infatti l’ok definitivo da parte della Fiorentina per quella che sarebbe un’altra operazione in prestito.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24