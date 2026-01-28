Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare

Calciomercato Cagliari: il club rossoblù ha presentato un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e qual è la situazione

Il calciomercato Cagliari entra nel vivo e valica i confini nazionali alla ricerca di talenti da plasmare. La dirigenza sarda ha deciso di accelerare per un profilo a sorpresa proveniente dai Paesi Bassi, confermando la volontà di investire sulla linea verde. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club isolano ha presentato un’offerta ufficiale a titolo definitivo al De Graafschap per assicurarsi le prestazioni di Raterink. Si tratta di un giovane attaccante olandese, individuato dagli scout rossoblù come un rinforzo prospettico, capace di garantire fisicità e margini di miglioramento per il reparto avanzato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Dalle giovanili del Twente al gol all’esordio

La storia di Raterink è quella di un talento che cerca la definitiva consacrazione. Nato a Winterswijk, ha mosso i primi passi nell’FC Trias prima di entrare, nel 2016, nel prestigioso settore giovanile del Twente, una delle fucine di talenti più note d’Olanda. Il momento più alto della sua giovane carriera risale al 24 febbraio 2023: l’esordio tra i professionisti con la maglia del De Graafschap è stato da film. Subentrato al 61′ nella sfida contro l’Eindhoven, ha impiegato pochi minuti per timbrare il cartellino, segnando un gol nel 4-0 finale. Una rete che gli valse il primo contratto da professionista, ma che non è bastata a garantirgli un posto fisso. Chiuso dalla concorrenza del titolare Devin Haen, Raterink ha faticato a trovare continuità.

In cerca di riscatto: il Cagliari come trampolino

L’ultima annata è stata complessa per l’olandese. L’arrivo di un veterano come Ralf Seuntjens gli ha ulteriormente ridotto il minutaggio, spingendolo a cercare fortuna altrove, compreso un periodo di prova in Germania con l’SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga) che però non si è concretizzato in un tesseramento. Ora, la chiamata del Cagliari potrebbe rappresentare la svolta. I rossoblù vedono in lui un attaccante strutturato, dotato di buoni tempi di inserimento e fame di emergere. L’operazione, sebbene ancora in fase di trattativa, dimostra che il club non guarda solo all’immediato, ma vuole costruire una rosa profonda pescando anche in mercati alternativi.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet