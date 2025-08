Calciomercato Chelsea, Jorrel Hato sbarca ufficialmente in Premier League: contratto di 7 anni, il comunicato

Calciomercato Chelsea, Hato sbarca ora in Premier League: contratto di 7 anni, il comunicato del club inglese

Jorrel Hato è un nuovo calciatore del Chelsea: 37 milioni di sterline all’Ajax e contratto fino al 2032 per il difensore. Ecco il comunicato ufficiale del club inglese sul colpo di mercato dei blues:

COMUNICATO – Il Chelsea è lieto di annunciare l’acquisto del nazionale olandese Jorrel Hato dall’Ajax. Il difensore diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine con lo Stamford Bridge fino al 2032 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra questa settimana.

Nato a Rotterdam, Hato ha iniziato la sua carriera calcistica con la squadra locale dello Sparta prima di trasferirsi nelle giovanili dell’Ajax nel 2018. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2022 a soli 16 anni e si è subito distinto sia nella UEFA Youth League che nello Jong Ajax, la squadra riserve del club.

Aveva ancora 16 anni quando divenne il terzo giocatore più giovane a debuttare con l’Ajax in Eredivisie, in una partita contro il Cambuur nel febbraio 2023. Concluse la stagione partendo dalla finale della Coppa d’Olanda. Dall’inizio della stagione 2023/24, Hato è stato praticamente onnipresente nella squadra dell’Ajax. Si trova a suo agio sia nel cuore della difesa che come terzino sinistro, ruolo in cui ha giocato più spesso nella stagione appena trascorsa.

Hato è abile nei contrasti, a suo agio nel portare la palla in avanti e ha doti di leadership che smentiscono la sua età. Era capitano dell’Ajax a 17 anni.

Anche a livello internazionale, i suoi progressi sono stati impressionanti. Hato ha esordito in nazionale maggiore con l’Olanda a 17 anni e ha già collezionato sei presenze, oltre ad aver capitanato la nazionale olandese agli Europei UEFA Under 21 di quest’estate. Benvenuto a Chelsea, Jorrel!