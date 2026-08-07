Calciomercato Como, Franjo Ivanović è il grande obiettivo per l’attacco: chi è il talento del Benfica

Il Como su Franjo Ivanović: il centravanti scelto per completare la rosa può arrivare dal Benfica. Ecco chi è e perché piace a Fabregas

Il Como continua a costruire una squadra sempre più ambiziosa e, dopo aver rinforzato praticamente tutti i reparti, concentra ora le proprie attenzioni sull’attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo dei lariani è Franjo Ivanović, centravanti croato classe 2003 di proprietà del Benfica.

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La società ha già regalato numerosi innesti a Cesc Fàbregas, intervenendo in difesa, a centrocampo e sulla trequarti. Manca però ancora una punta capace di inserirsi perfettamente nella filosofia dell’allenatore spagnolo. Ed è proprio per questo che il profilo di Ivanović viene considerato particolarmente adatto.

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I primi contatti con il Benfica risalirebbero a circa un mese fa. Ora gli spazi per approfondire l’operazione sembrano aumentati, anche perché il club portoghese dispone di diverse alternative offensive e Ivanović è scivolato indietro nelle gerarchie.

Quanto può costare Ivanović al Como

Il Benfica ha investito molto sull’attaccante appena un anno fa, acquistandolo dall’Union Saint-Gilloise per circa 22,8 milioni di euro più bonus e facendogli firmare un contratto fino al 2030.

Per portarlo in Italia, il Como potrebbe dover mettere sul tavolo una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro. Una valutazione importante ma comunque decisamente inferiore rispetto a quella necessaria per altri grandi obiettivi offensivi.

Sul croato ci sarebbe inoltre concorrenza internazionale, motivo per cui il Como dovrà eventualmente muoversi con decisione per anticipare gli altri club interessati.

Chi è Franjo Ivanović: carriera e numeri

Nato il 1° ottobre 2003 a Schwaz, in Austria, Ivanović è alto 1,85 metri ed è un centravanti destro naturale. Pur essendo nato in Austria e cresciuto calcisticamente tra Germania e Croazia, ha scelto di rappresentare la Nazionale croata.

La sua formazione passa soprattutto dall’Augsburg, dove entra nel settore giovanile nel 2016. Con la seconda squadra mette insieme 42 presenze e 18 gol, prima del trasferimento al Rijeka nel 2023.

La vera esplosione arriva però con l’Union Saint-Gilloise. In Belgio diventa uno dei protagonisti della squadra, segnando 16 gol in 34 partite di campionato e contribuendo in maniera determinante alla conquista di uno storico titolo nazionale. Proprio quella stagione convince il Benfica a investire pesantemente su di lui.

La stagione al Benfica e la Nazionale croata

L’esperienza in Portogallo è stata meno brillante sul piano realizzativo. Ivanović ha chiuso la sua prima stagione al Benfica con 8 gol complessivi, trovando però una continuità limitata anche a causa di un minutaggio non sempre elevato.

Il centravanti è intanto entrato stabilmente nel giro della Croazia, con cui ha già debuttato in Nazionale maggiore e trovato le prime reti. Un percorso che conferma come venga considerato uno dei profili più interessanti per il futuro offensivo della selezione croata.

Che tipo di attaccante è Ivanović

Il motivo principale per cui Ivanović piace a Fàbregas riguarda le sue caratteristiche. Non è infatti il classico numero nove statico che aspetta il pallone dentro l’area, ma un centravanti moderno, mobile e verticale.

Ama attaccare la profondità, muoversi tra le linee e allargarsi per creare spazio ai compagni. Possiede una buona accelerazione, sa accompagnare le transizioni offensive ed è aggressivo anche nella fase senza palla.

La sua mobilità potrebbe favorire giocatori come Nico Paz, Baturina, Diao e Jesus Rodriguez, permettendo al Como di mantenere un reparto offensivo dinamico e difficilmente leggibile dagli avversari.

Ivanović sa inoltre proteggere il pallone e reggere il contatto fisico, pur non essendo un centravanti costruito esclusivamente per il gioco aereo. Deve invece crescere ulteriormente nelle situazioni contro difese molto basse, nella gestione spalle alla porta e nella continuità sotto porta.

Perché Ivanović può essere ideale per Fàbregas

Il Como vede dunque nel croato un investimento sia per il presente sia per il futuro. A 22 anni, Ivanović ha già giocato in diversi campionati, disputato competizioni europee, vinto un titolo nazionale e raggiunto la Nazionale maggiore.

L’eventuale arrivo comporterebbe inevitabilmente anche una riflessione sugli attaccanti attualmente in rosa. Tasos Douvikas resta centrale nel progetto, mentre le posizioni di Alvaro Morata e Iván Azón potrebbero essere valutate.

Ivanović rappresenta comunque il profilo che più sembra rispondere all’identikit indicato da Fàbregas: un attaccante giovane, tecnico, intenso e capace di partecipare alla manovra. Il Como ha individuato il suo possibile ottavo colpo dell’estate e ora dovrà capire se esistono le condizioni per trasformare l’interesse in una vera trattativa.