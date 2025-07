Calciomercato Cremonese, Okereke arma in più per i grigiorossi. Spunta fuori una grande indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Okereke rientra dal prestito e riflette sul futuro. La situazione dell’attaccante grigiorosso

Il calciomercato Cremonese entra nel vivo con un nodo importante da sciogliere: il futuro di David Okereke. L’attaccante nigeriano classe 1997 è rientrato ufficialmente dal prestito al Gaziantep, club della massima serie turca, e ora il suo destino è tutto da definire. Con un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, Okereke rappresenta una risorsa potenzialmente preziosa per la squadra grigiorossa, tornata in Serie A dopo una stagione positiva.

Dopo un’annata in chiaroscuro al Torino, l’esperienza in Turchia ha permesso a Okereke di ritrovare fiducia e continuità. In un’intervista rilasciata al portale BoldSports, lo stesso giocatore ha raccontato come l’approdo al Gaziantep sia stato decisivo per la sua rinascita: «Avevo bisogno di un posto dove ritrovare fiducia in me stesso. Il Gaziantep mi ha accolto calorosamente e l’allenatore ha mantenuto la parola data. Ho avuto l’opportunità di tornare in forma e riscoprirmi».

Tra le opzioni per il futuro, il giocatore ha ammesso l’interesse concreto del Kocaelispor, club turco allenato proprio da un tecnico che lo ha già avuto a disposizione: «L’interesse del Kocaelispor? È più di una voce. Il mister mi ha già contattato, mi ha chiesto di raggiungerlo». Tuttavia, Okereke non ha escluso l’ipotesi di restare in Italia e giocarsi le sue carte con il calciomercato Cremonese: «Non sarebbe male restare in Turchia, è stata un’esperienza positiva. Ma la Cremonese è tornata in Serie A e mi piacerebbe vedere come vanno le cose. Per ora, però, voglio solo riposare e lasciare che se ne occupi il mio agente».

Per il club lombardo, la situazione di Okereke rappresenta una delle priorità del calciomercato Cremonese. Con il ritorno nella massima serie, i grigiorossi dovranno valutare se puntare su un attaccante che conosce bene l’ambiente o se considerare nuove offerte. Il valore del giocatore e il suo desiderio di rilancio potrebbero giocare a favore di una sua permanenza.

Le prossime settimane saranno decisive: il calciomercato della Cremonese è appena iniziato, ma la questione Okereke potrebbe già segnare una delle prime mosse cruciali della nuova stagione.