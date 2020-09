Calciomercato Crotone, Farias o Millico per l’attacco

Calciomercato Crotone: i rossoblù cercano un attaccante e in lista ci sarebbero Farias e Millico

Migliorare l’attacco per poter lottare per la salvezza. Questo è uno degli obiettivi del Crotone che si appresta ad affrontare la Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi dei rossoblù in avanti sarebbero principalmente due: Diego Farias del Cagliari e il giovane Vincenzo Millico del Torino.

Per quanto riguarda il brasiliano, la strada non sarebbe in discesa con anche lo Spezia fortemente interessato. Per il classe 2000 dei granata, invece, la trattativa potrebbe farsi in prestito secco.