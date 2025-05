Calciomercato Empoli, quale sarà il futuro di Fazzini considerando la retrocessione dei toscani? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Empoli, quale sarà il futuro di Fazzini considerando anche la retrocessione in Serie B dei Toscani? Le ultime

Il calciomercato Empoli, retrocesso in Serie B al termine di una stagione combattuta fino all’ultimo respiro, si prepara ora ad affrontare un’estate calda sul fronte mercato. Tra i gioielli destinati ad attrarre l’interesse di diversi club di Serie A c’è senza dubbio Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003, emerso come uno dei talenti più promettenti del vivaio azzurro. Il giovane empolese, cresciuto calcisticamente nel club toscano, ha mostrato maturità e personalità in mezzo al campo anche in un’annata difficile, diventando un punto fermo della squadra nonostante la giovane età.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna ha messo gli occhi proprio su Fazzini per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. La dirigenza rossoblù sta monitorando da vicino il profilo del giocatore, convinta che possa rappresentare un investimento intelligente sia per il presente che per il futuro, soprattutto in un contesto tecnico come quello creato da Vincenzo Italiano, possibile nuovo tecnico felsineo. Fazzini piace per la sua capacità di unire qualità tecnica, visione di gioco e dinamismo: caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile in un calcio sempre più orientato verso giovani capaci di reggere ritmi alti.

L’Empoli, dal canto suo, è consapevole del valore del proprio talento e non ha alcuna fretta di cederlo, anche perché Fazzini rappresenta perfettamente il modello di crescita e sostenibilità su cui il club ha sempre costruito i propri cicli. La società toscana sa che, nonostante la retrocessione, c’è un patrimonio tecnico e umano su cui ricostruire. E Fazzini, salvo offerte irrinunciabili, potrebbe anche diventare il simbolo della rinascita azzurra in Serie B.

Il centrocampista era stato accostato anche alla Lazio durante la scorsa finestra invernale di calciomercato, segno di un interesse che va ben oltre l’ultima stagione. Ora è il Bologna a muoversi, ma i rossoblù stanno valutando anche altri nomi, tra cui Tomáš Suslov del Verona e Gaetano Oristanio, che ha appena concluso la stagione al Venezia.

In ogni caso, l’Empoli resta al centro delle attenzioni, con Fazzini come principale ambasciatore del proprio settore giovanile. Il club azzurro dovrà decidere se monetizzare subito o puntare su di lui per ripartire con ambizione e identità dalla Serie B.