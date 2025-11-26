Calciomercato estero, il Bournemouth pensa al riscatto di Alex Jimenez! Il Milan pronto a fare cassa sull’ex difensore: ecco quanto potrebbe entrare nelle casse dei rossoneri

Calciomercato estero, Alex Jimenez, terzino spagnolo, in prestito dal Milan, sta convincendo il Bournemouth che potrebbe pensare di riscattarlo. La situazione

Il futuro di Alex Jimenez sembra sempre più lontano da Milano e sempre più vicino ai colori rossoneri del Bournemouth, con il terzino spagnolo che sta vivendo un’esperienza positiva in Premier League.

Dopo aver lasciato il Milan durante l’ultima sessione estiva di calciomercato per cercare quel minutaggio che in Italia gli era sfuggito, Jimenez sta rispondendo sul campo, guadagnandosi la fiducia della dirigenza dei Cherries. Il giovane classe 2005 non ha avuto difficoltà ad adattarsi al calcio fisico e intenso della Premier League, ritagliandosi uno spazio importante nelle gerarchie della squadra, tanto che il club inglese sta valutando seriamente di trattenerlo a lungo termine.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bournemouth è molto soddisfatto delle prestazioni offerte da Jimenez finora e sarebbe orientato a trattenerlo con un contratto a tempo indeterminato. Gli accordi stipulati in estate prevedevano una opzione di acquisto fissata a 18,5 milioni di euro, una cifra significativa per un giovane talento, che permetterebbe al Milan di incassare una plusvalenza importante. Queste risorse fresche potrebbero essere utilizzate dalla dirigenza rossonera per reinvestire sul mercato in entrata.

Le clausole per il riscatto di Alex Jimenez

Tuttavia, c’è una clausola contrattuale che potrebbe accelerare l’operazione e rendere il trasferimento automatico. Se Alex Jimenez dovesse scendere in campo da titolare nel 50% delle partite stagionali, l’opzione di acquisto si trasformerebbe in un obbligo di riscatto. In tal caso, il trasferimento del giocatore al Bournemouth diventerebbe definitivo, sancendo l’addio del terzino cresciuto nella cantera del Real Madrid al Milan.

La strategia del Bournemouth sembra quindi chiara: le ottime prestazioni di Jimenez stanno facilitando una decisione che potrebbe portare un ricco “tesoretto” nelle casse del Milan, pronto a incassare una somma significativa per un giocatore che ha trovato spazio lontano da Milano, ma che ha comunque portato un contributo importante al club inglese.