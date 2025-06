Calciomercato estero, Brighton: ufficiale l’acquisto, per 40 milioni, del classe 2006 Kostoulas! Hurzeler: «Ci darà diverse opzioni»

Calciomercato estero, Brighton: ufficiale l’acquisto, per 40 milioni, del classe 2006 Kostoulas! Le dichiarazioni del nuovo tecnico

Colpo in entrata a suon di milioni del Brighton che ha chiuso e ufficializzato, con il comunicato ufficiale che segue, nelle scorse ore l’arrivo del giovane attaccante Charalampos Kostoulas.

Classe 2006, ex Olympiacos, Kostoulas raggiungerà la Premier e la squadra il prossimo 1° luglio, dove sarà accolto dal tecnico americano Hurzeler che lo già presentato ai tifosi nelle sue qualità tattiche.

Secondo Sky Sports UK la cifra che gli inglesi hanno dovuto sborsare per il talento greco si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

COMUNICATO UFFICIALE – «Siamo lieti di confermare che Charalampos Kostoulas si unirà al club il 1° luglio per una cifra non divulgata, subordinata al completamento soddisfacente di tutti i necessari processi regolamentari. L’attaccante 18enne dell’Olympiacos firmerà un contratto quinquennale con l’Albion.

Kostoulas è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympiacos e nella scorsa stagione ha contribuito a vincere il doppio campionato e coppa di Grecia. Ha segnato sette gol e fornito due assist in 35 presenze tra competizioni nazionali ed Europa League.

Ha anche segnato cinque gol in 15 presenze con la Grecia dalle categorie under-16 all’under-21.

È il secondo adolescente greco a unirsi al club quest’anno dopo che, a gennaio, il 19enne Stefanos Tzimas ha firmato per poi trascorrere il resto della stagione in prestito al Norimberga in Bundesliga II».

PAROLE DI HURZELER – «Charalampos è un giovane giocatore eccezionale e siamo felici che venga a Brighton. Vuole giocare in Premier League e siamo entusiasti di quello che può apportare alla squadra. Ci darà diverse opzioni offensive e non vediamo l’ora di aiutarlo ad ambientarsi nel suo nuovo ambiente».