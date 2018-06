Calciomercato estivo 2018 in tv: da Sky a Mediaset passando per Sportitalia e Rai. Tutte le info e gli aggiornamenti

Il calciomercato infiamma l’estate. Anche nell’anno del Mondiale, quest’anno a maggior ragione a causa della mancata partecipazione dell’Italia, il popolo italiano spulcia tv e siti internet alla ricerca della giusta notizia per continuare a sognare. Il calciomercato ha la magia di illudere e disilludere in pochi secondi. Colpi di scena, retroscena, colpi di mercato, giovani stelle in arrivo: comunque vada a finire, il calciomercato regala grandi emozioni e fa sognare tantissimi tifosi. In Italia il calciomercato in tv si può seguire ovunque ma naturalmente si può seguire su ogni piattaforma anche su CalcioNews24.com: app per smartphone e tablet, pc, aggiornamenti minuto per minuto, secondo per secondo, anche grazie al tabellone calciomercato Serie A. Sky Sport, Premium Sport, Rai e Sportitalia racconteranno in tv il mercato estivo 2018.

Calciomercato estivo 2018 in tv e streaming su Sky Sport

Dove vedere il calciomercato in tv? Dall’inizio di giugno è possibile seguire ogni sera il programma “Calciomercato – L’Originale”, dal lunedì al venerdì, dalle 22.45 a mezzanotte (un quarto d’ora per l’Aspettando Calciomercato – L’Originale), programma condotto da Alessandro Bonan con la partecipazione di Gianluca Di Marzio. Il programma è visibile su Sky Sport 1 e anche in contemporanea su Sky Sport 24 e inoltre è visibile anche in streaming grazie a Sky Go, tramite tablet, pc e smartphone. Il programma andrà in onda dal 4 giugno al 21 luglio. Poi tre settimane di vacanze e il ritorno dal 13 al 17 agosto. Inoltre, è possibile seguire il calciomercato su Sky Sport 24 con ben 6 finestre interamente dedicate alle trattative: 12, 13.30, 15, 19 e 23 e 24.

Calciomercato estivo in tv e streaming su Mediaset

Mediaset al momento non ha annunciato un programma interamente dedicato al calciomercato. Al momento il Biscione è concentrato totalmente sul Mondiale e per seguire le trattative sulle reti Mediaset bisognerà seguire Tiki Taka Russia e Balalaika, dedicati al Mondiale, e il tg Sport Mediaset, in onda attorno alle 13. I canali sono visibili anche in streaming gratuito su smartphone, pc e tablet grazie all’app Mediaset Fan.

Calciomercato estivo in tv e streaming su Rai Sport

Anche Rai Sport dedica un piccolo approfondimento al calciomercato. Mamma Rai aggiorna i suoi telespettatori con la Domenica Sportiva estate, in onda ogni domenica sera in seconda serata (inizio indicativo tra le 23 e le 23.30). Approfondimento dedicato al calciomercato anche nei vari tg sportivi e non. Anche i canali Rai sono visibili in streaming grazie alle app dedicati e fruibili tramite pc, smartphone e tablet.

Calciomercato estivo in tv e streaming su Sportitalia

Sportitalia dedica (quasi) un intero palinsesto al calciomercato estivo. Come da consuetudine, la rete del direttore Criscitiello, dedica un’ampia programmazione alle trattative estive. Si comincia alle 11 del mattino con Calciomercato Live, in onda dalle 11 alle 13. Poi nel pomeriggio, dalle 17 alle 19 e dalle 19 alle 20.30. Infine dalle 21 alle 23 va in onda Aspettando Calciomercato che anticipa il programma di punta: Sportitalia Mercato, condotto da Michele Criscitiello con Alfredo Pedullà come ospite fisso. Niente soste per il calciomercato su Sportitalia in onda già dal 28 maggio: i programmi dedicati al calciomercato saranno trasmessi fino al 18 agosto, giorno di chiusura delle trattative. I programmi sono visibili anche in streaming sul sito di Sportitalia o tramite l’apposita applicazione.

