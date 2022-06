Calciomercato Fiorentina: assist di Ancelotti per Jovic. I viola continuano ad insistere per il serbo

Come riferito dal Corriere dello Sport Carlo Ancelotti avrebbe messo ai margini del progetto Real Madrid Luka Jovic, attaccante finito nel mirino della Fiorentina.

Si tratta su formula e ingaggio: Barone e Pradè vorrebbero ottenere Jovic in prestito secco con l’opzione per rinnovarlo tra un anno, così da sfruttare gli sgravi del decreto crescita.L’agente Ramadani è a lavoro in tal senso.