Calciomercato Fiorentina: ecco l’offerta per Raphinha

Politano e Berardi lontani, la Fiorentina punta il brasiliano dello Sporting: 3 milioni per il prestito più 13 per il riscatto la prima offerta

La Fiorentina ha aperto la caccia per l’esterno e dopo i no incassati da Sassuolo e Inter per Berardi e Politano, si è fiondata immediatamente su Raphinha dello Sporting Lisbona. Secondo Sky Sport i viola hanno messo sul piatto 3 milioni di euro per il prestito, che arriverebbero a 16 nel 2020 con il diritto di riscatto.

Inizialmente lo Sporting ha chiesto 33, poi 25: segno che il giocatore è chiaramente sul mercato e può partire a cifre decisamente inferiori rispetto alla sua valutazione generale.