Ellyes Skhiri, la Fiorentina pesca in Ligue 1: i dettagli

Calciomercato Fiorentina, tentazione Ellyes Skhiri per il centrocampo: Pantaleo Corvino sulle tracce del classe 1995 di proprietà Montpellier, in scadenza 2020

Il futuro di Milan Badelj, in scadenza 30 giugno 2018, è tutto da scrivere ma la Fiorentina non ha intenzione di farsi cogliere impreparata. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino è al lavoro per individuare i possibili rinforzi in vista della prossima stagione e giungono importanti aggiornamenti dalla Francia: secondo quanto riporta il portale Be Foot, i viola hanno messo nel mirino Ellyes Skhiri.

La Fiorentina ha intenzione di bloccare il centrocampista in scadenza 2020 con il Montpellier prima dell’inizio del Mondiale di Russia 2018: il tunisino piace a diversi club ma i gigliati vogliono anticipare la folta concorrenza. 34 presenze in Ligue 1, con quattro reti e un assist: una crescita esponenziale che ha attirato l’attenzione di Corvino, specialista nello scovare talenti…