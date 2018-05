Fiorentina, vicino l’accordo per il rinnovo di contratto di Badelj

Il ‘Corriere Fiorentino’ parla della trattativa in corso per il rinnovo di contratto del capitano viola Milan Badelj

L’edizione odierna del ‘Corriere Fiorentino’ parla della trattativa in corso tra la Fiorentina e il suo capitano Milan Badelj, che va in scadenza a giugno di quest’anno.

Il regista croato, arrivato nel club gigliato nel 2014 pagandolo 5 milioni di euro all’Amburgo, non ha ancora dato una risposta all’attuale offerta dei Della Valle, visto che tra domanda e offerta sono in ballo circa 500mila euro. La dirigenza della Fiorentina ha però chiesto all’entourage del calciatore croato di far pervenire una risposta entro 10 giorni, ma la sensazione è che le due parti dovrebbero trovare un accordo. Già l’anno scorso Badelj è stato insistentemente corteggiato dal neo Milan di Mirabelli e Fassone (piaceva moltissimo all’ex tecnico rossonero e del Siviglia Vincenzo Montella), ma la volontà del calciatore è stata quella di proseguire in terra toscana con la fascia di capitano. Perno della mediana allenata dal tecnico parmigiano Stefano Pioli, Badelj in carriera ha vestito le maglie della Nk Zagabria (prodotto del settore giovanile del club), Dinamo Zagabria (con cui ha vinto 4 scudetti consecutivi, 3 Coppe di Croazia e Supercoppa croata) e Amburgo, dove si è affermato a livello europeo.