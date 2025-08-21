Calciomercato Fiorentina, il dg Ferrari: «Ai dettagli il rinnovo di Kean, mentre lui può andare via». Le dichiarazioni del dirigente viola

All’alba della nuova stagione, la Fiorentina si appresta al suo debutto ufficiale, anticipando l’esordio in Serie A contro il Cagliari. I viola sono attesi questa sera dalla sfida contro gli ucraini del Polissya, gara di andata dei playoff di Conference League, un appuntamento ormai consueto per il club toscano.

Prima del fischio d’inizio, il Direttore Generale Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport, illustrando le ambizioni del nuovo corso targato Stefano Pioli. «È una scelta maturata conoscendo la persona, avevamo già avuto modo di collaborare insieme» ha spiegato Ferrari, sottolineando la forte intesa con il tecnico. «Sapendo quando era felice e contento alla prima telefonata, da lì abbiamo iniziato a dialogare per un obiettivo unico: alzare l’asticella».

Il Dg ha elogiato la rosa attuale: «Questa è una bella Fiorentina perché ha una base bella importante. Abbiamo tenuto giocatori importanti come De Gea, Moise e Fagioli. Abbiamo aggiunto anche qualità». Sul fronte mercato, ha rassicurato i tifosi riguardo il futuro di Moise Kean, allontanando le voci di un possibile addio: «Sta benissimo con noi, siamo ormai ai dettagli per il rinnovo. È la prima persona che ci ha fatto sapere quanto stava bene qui a Firenze. Le tentazioni sono state vere e lì siamo stati tutti bravi».

Ferrari ha poi confermato l’imminente acquisto di Roberto Piccoli dal Cagliari: «È un altro sforzo della nostra società per alzare l’asticella». Pur definendo la rosa già molto competitiva, non ha escluso ulteriori movimenti: «In questi ultimi giorni di mercato può succedere di tutto». Infine, ha aperto a una possibile cessione di Lucas Beltran, riconoscendo il desiderio del giocatore: «Anche lui ha maturato la voglia di cimentarsi in altre competizioni, vediamo».