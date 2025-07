Calciomercato Fiorentina: suggestione Kessie. Lui dovrebbe fare questo enorme sacrificio per sposare la causa viola e tornare da Pioli

Per il centrocampo della Fiorentina, negli ultimi giorni, si fa sempre più insistente un nome che accende la fantasia dei tifosi: Franck Kessié. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento si tratta di una suggestione affascinante, ma un’operazione che nasconde ostacoli enormi. L’idea di riportare l’ivoriano in Serie A era già emersa circa un mese fa e il suo profilo è considerato ideale per le esigenze della squadra.

Un profilo ideale che conosce bene Pioli

A rendere la pista Kessié così intrigante è soprattutto il legame con l’allenatore Stefano Pioli. I due hanno lavorato insieme al Milan, raggiungendo l’apice con la vittoria dello Scudetto. Pioli conosce alla perfezione le caratteristiche del centrocampista classe ’96 e saprebbe come valorizzarlo al centro del progetto tecnico della Fiorentina. Per qualità fisiche, tattiche e di inserimento, Kessié rappresenterebbe il rinforzo perfetto per la mediana viola.

Il nodo dell’ingaggio: cifre fuori portata per i viola

Il sogno, però, si scontra con una realtà economica insormontabile. L’ostacolo principale, definito “un’enorme nodo”, è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Attualmente Kessié milita in Arabia Saudita, all’Al Ahli, dove percepisce uno stipendio da 14 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che è impossibile da sostenere per le casse della Fiorentina, anche se venisse drasticamente ridotta.

La condizione per il sogno e la realtà del tetto ingaggi

L’unica possibilità per trasformare la suggestione in una trattativa concreta dipenderebbe interamente dalla volontà del calciatore. Se Kessié mostrasse il forte desiderio di tornare in Italia, dovrebbe accettare di ridursi l’ingaggio in modo esponenziale. Questa eventualità si scontra ulteriormente con la politica interna della Fiorentina, che ha un rigido tetto salariale e che sta già lavorando per diminuire il monte ingaggi complessivo, sia attraverso la cessione degli esuberi che per via dei recenti rinnovi di contratto.