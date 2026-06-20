Calciomercato Fiorentina: mirino su Noa Lang, è la prima richiesta di Fabio Grosso

Calciomercato Fiorentina: Fabio Grosso avrebbe chiesto Noa Lang del Napoli per rinforzare il suo attacco. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato estivo della Fiorentina entra ufficialmente nel vivo con una trattativa di primo piano per il reparto avanzato. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna del quotidiano La Nazione, la dirigenza toscana avrebbe individuato un rinforzo ideale per elevare il tasso qualitativo della squadra. Gli occhi degli uomini di mercato gigliati sono finiti su Noa Lang, estroso esterno offensivo olandese che possiede le caratteristiche perfette per infiammare la Fiesole e aggiungere imprevedibilità alla manovra offensiva.

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La richiesta di Grosso: l’identikit perfetto per i viola

La candidatura dell’ala olandese non è affatto casuale, ma nasce da un’esplicita indicazione della nuova guida tecnica. Fabio Grosso, infatti, ha inserito il calciatore in cima alla lista dei desideri per l’attacco della Fiorentina, ritenendolo il profilo più adatto a interpretare le sue esigenze tattiche. Grazie alla sua velocità, all’abilità nel dribbling e alla capacità di agire su entrambe le corsie esterne, Lang viene considerato dal mister il tassello ideale per completare il tridente in vista della nuova e impegnativa stagione agonistica.

Il passato al Napoli e la parentesi al Galatasaray

Attualmente il cartellino del giocatore è di proprietà del Napoli, che lo aveva prelevato soltanto un anno fa dal PSV Eindhoven a fronte di un investimento pesante, pari a circa 25 milioni di euro. Le aspettative attorno al suo arrivo in Italia erano altissime, ma la sua prima annata all’ombra del Vesuvio non ha rispettato le premesse iniziali: frenato da un difficile ambientamento, l’esterno ha collezionato 27 presenze complessive tra campionato e coppe, mettendo a referto soltanto 1 gol e 2 assist.

Per ritrovare minutaggio e fiducia, durante la sessione invernale di gennaio il club azzurro lo aveva girato in prestito in Turchia, tra le fila del Galatasaray. Anche l’esperienza a Istanbul, tuttavia, ha vissuto di alti e bassi, concludendosi con un bottino di 2 reti e 3 passaggi vincenti in 19 apparizioni, spingendo i partenopei a valutare una nuova sistemazione estiva.

La formula del trasferimento: asse Paratici-Manna

La Fiorentina vede in questa situazione un’opportunità di mercato intelligente e a basso rischio finanziario. La strategia imbastita dalla società viola prevede l’acquisizione di Lang in prestito fino al termine della stagione, una formula che permetterebbe al ragazzo di rilanciarsi in Serie A e ai campani di non svalutare l’investimento fatto.

I canali diplomatici tra le due società sono già operativi: si registrano infatti i primi importanti contatti tra Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica dei toscani, e Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei. I dialoghi proseguiranno nei prossimi giorni per analizzare la fattibilità dell’operazione e l’eventuale inserimento di un diritto di riscatto.