Calciomercato Fiorentina: occhi sul portiere tedesco Schwolow

Calciomercato Fiorentina, nodo portiere: distanza per l’accordo con Sportiello, occhi sul tedesco Schwolow

Calciomercato Fiorentina, resta da sciogliere il nodo portiere. L’accordo per vedere ancora in maglia viola Marco Sportiello tarda ad arrivare e la società gigliata si guarda attorno per il possibile sostituto. Come riporta Sky Sport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Alexander Schwolow, portiere tedesco in forza al Friburgo.

Dopo i primi contatti con l’entourage del giocatore, nei prossimi giorni potrebbe aprirsi concretamente la tratattiva tra i viola e la società tedesca. Schwolow, classe 1992, è in forza al Friburgo dal 2015 dove nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze totali.