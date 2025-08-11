Calciomercato Fiorentina: è lui il prescelto per il ruolo di vice Kean. Ecco chi è entrato nel radar dei dirigenti della Viola

La Fiorentina si muove con decisione sul mercato per completare il proprio reparto offensivo. La missione, delineata dal tecnico Stefano Pioli, è chiara: trovare una prima punta, un uomo capace di attaccare la profondità che possa agire come perfetto vice Kean. L’identikit tracciato è preciso: un giocatore possibilmente giovane, che abbia già familiarità con il calcio italiano e che possieda le caratteristiche tecniche e tattiche richieste dall’allenatore. In cima alla lista dei desideri, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è da tempo il nome di Cristian Shpendi, talentuoso attaccante classe 2003 in forza al Cesena.

Il profilo di Shpendi sposa alla perfezione le esigenze della Viola. Sia il costo del cartellino che l’ingaggio sarebbero sostenibili per un giocatore destinato a crescere e a mettersi a disposizione, con la consapevolezza di partire alle spalle del titolarissimo Kean. Per il giovane albanese, la Fiorentina rappresenterebbe una straordinaria opportunità di fare un salto di qualità nella propria carriera, un “upgrade” in un club di prima fascia. Questa strategia di puntare su un giovane di prospettiva si contrappone alle piste, ora più fredde, che portavano ad attaccanti di caratura superiore. Nomi come Fotis Ioannidis del Panathinaikos o Nikola Krstovic del Lecce erano stati considerati in passato, ma più come potenziali sostituti di Kean (specialmente nel periodo in cui era attiva la clausola rescissoria da 52 milioni) che come semplici alternative.

Ora, con Kean al centro del progetto, investimenti di quella portata per una riserva non sono contemplati. Basti pensare che per Ioannidis, il Panathinaikos ha formulato una richiesta da 25-30 milioni di euro. Sullo sfondo, come un’opportunità intrigante ma complessa, rimane l’opzione che porta a Dominic Calvert-Lewin. L’attaccante inglese, svincolatosi dall’Everton, è tesserabile a costo zero, ma la sua richiesta di ingaggio è molto elevata, in pieno “stile Premier”. I dirigenti viola hanno ora tutti gli elementi sul tavolo e da oggi, come scrive la rosea, avvieranno le valutazioni finali a 360 gradi per regalare a Pioli l’ultimo tassello del suo attacco.