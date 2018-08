Calciomercato Fiorentina: per il centrocampo torna di moda Radoja del Celta Vigo

La Fiorentina è tornata sul centrocampista serbo del Celta Vigo, Nemanja Radoja

La Fiorentina sfumato l’affare per il centrocampista Mario Pasalic, trasferitosi all’Atalanta, rimane in corsa per l’acquisto di un giocatore per la linea mediana. Molti sono sul taccuino del direttore sportivo viola Pantaleo Corvino e quello in cima alla lista sembrerebbe il centrocampista della Juventus, Stefano Sturaro che, però, avrebbe diverse offerte dall’Inghilterra. Per queste ragioni, con il calciomercato che si avvia al termine, la dirigenza del club toscano sembra essere tornato su un giocatore seguito nelle scorse settimane che potrebbe rinforzare la rosa di mister Stefano Pioli. Il calciatore in questione è, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Desmarque, Nemanja Radoja, centrocampista attualmente in forza al Celta Vigo.

Il venticinquenne serbo da quattro stagioni, potrebbe, dunque, lasciare il Celta per una nuova società. La Fiorentina, però, deve far attenzione al Real Betis che già ha espresso interesse per Radonja nelle scorse settimane. Il giocatore ha una clausola rescissoria sul contratto di 20 milioni di euro, ma sia i Viola che il Betis sperano in uno sconto da parte del Celta Vigo, convinto magari dalla volontà del giocatore.