Calciomercato Fiorentina, Sabiri è sempre più vicino

Calciomercato Fiorentina, vicino alla chiusura l’affare Sabiri: il marocchino rimarrebbe con i blucerchiati in prestito fino a giugno

Abdelhamid Sabiri è sempre più vicino alla Fiorentina. In serata è previsto un nuovo contatto con la Sampdoria per discutere della nuova proposta viola, che si baserà sull’acquisto a titolo definitivo dell’ex Ascoli per 4 milioni di euro più bonus legati a presenze, gol e assist.

Tuttavia, per non indebolire la squadra di Dejan Stankovic, i viola sono disposti a lasciare Sabiri in prestito ai blucerchiati fino al termine della stagione.