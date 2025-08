Calciomercato Fiorentina: colpo Sohm. Quanto incassa il Parma

Calciomercato Fiorentina: colpo Sohm per il centrocampo viola. Ecco quanto incasserà il Parma dalla cessione del giocatore svizzero

La Fiorentina accelera sul calciomercato e si prepara a regalare a Raffaele Palladino un rinforzo di qualità e sostanza per il centrocampo. Il club viola è infatti a un passo dal chiudere l’acquisto di Simon Sohm, mediano svizzero classe 2001, protagonista assoluto della promozione in Serie A conquistata dal Parma nella scorsa stagione.

L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, dovrebbe concludersi sulla base di una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro, testimoniando la forte volontà della dirigenza gigliata di investire su un profilo ritenuto strategico. Sohm rappresenta l’identikit perfetto del centrocampista moderno che la Fiorentina stava cercando: un giocatore che unisce una notevole prestanza fisica (supera il metro e novanta di altezza) a una buona tecnica di base e a una grande intelligenza tattica. Lo riporta Sky Sport.

Cresciuto nello Zurigo e arrivato a Parma nel 2020, Sohm ha completato il suo percorso di maturazione nell’ultimo campionato di Serie B, diventando un pilastro insostituibile per Fabio Pecchia. Con le sue doti da “box-to-box”, ha dimostrato di saper essere efficace in entrambe le fasi di gioco, garantendo interdizione, recupero palla e capacità di inserimento. Le sue prestazioni gli sono valse anche la conferma nel giro della nazionale svizzera, con cui ha partecipato agli Europei.

Per la Fiorentina di Palladino, il suo arrivo aggiungerebbe quella fisicità e quel dinamismo che a tratti sono mancati nel reparto nevralgico del campo. Sohm si candida a diventare un elemento prezioso per dare equilibrio alla squadra, capace di agire sia come mediano in una mediana a due, sia come mezzala in un centrocampo a tre. L’affare è ai dettagli finali: la Fiorentina è pronta ad accogliere il suo nuovo gigante svizzero per costruire una squadra sempre più competitiva.