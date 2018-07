Calciomercato Fiorentina, per il centrocampo spunta Duncan del Sassuolo

La Fiorentina aggiunge ai papabili nomi per il centrocampo quello di Joseph Duncan del Sassuolo.

La Fiorentina vuole rafforzare la rosa di mister Stefano Pioli per tornare già dalla prossima stagione nelle zone alte della classifica. I Viola, difatti, reduci dall’ottavo posto, vogliono puntare all’Europa nel prossimo campionato, ma per farlo stanno cercando di effettuare gli acquisti giusti. Uno dei principali obiettivi è quello di puntellare la linea mediana e in ballo ci sono diversi nomi. A questi, sembra che nelle ultime ore, si sia aggiunto quello di Joseph Duncan del Sassuolo. Il centrocampista ghanese, classe 1993, ha annunciato nei giorni scorsi la voglia di lasciare il club emiliano e sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre, l’Inter su tutte che vorrebbe riportare ad Appiano Gentile il ghanese. Il valore del cartellino di Duncan è attualmente di 10 milioni di euro, ma vista la volontà di partire del giocatore, i toscani potrebbero portarlo a Firenze con una cifra più bassa.