Genoa: Kouamè ad un passo

Calciomercato Genoa, il direttore sportivo Giorgio Perinetti al lavoro per rinforzare la rosa di Davide Ballardini: Christian Kouamè è ad un passo, nome nuovo dall’Argentina…

Calciomercato Genoa: dopo Lakicevic, Radu e Vodisek il direttore sportivo Giorgio Perinetti è pronto a concludere altre trattative. La dirigenza rossoblu è al lavoro su più tavolo e poche ore fa è giunta l’ufficialità di un altro colpo, questa volta per il centrocampo: acquisite le prestazioni del centrocampista classe 1995 Luca Mazzitelli, prelevato in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. L’ex Roma ha già sostenuto le visite mediche di rito con il Grifone ed è già al lavoro al centro sportivo di Pegli. Ma non solo, il Genoa è pronto a chiudere un’altra trattativa: intesa ad un passo con Christian Kouamè del Cittadella, l’attaccante classe 1997 potrebbe unirsi ai nuovi compagni già nella giornata di lunedì. Battuta la concorrenza dell’Udinese.

Calciomercato Genoa: idea Claudio Paul Spinelli del Tigre

Il Genoa però non limiterà a Christian Kouamè la campagna acquisti per il reparto avanzato. Avviati i contatti con il Napoli per discutere del prestito di Amato Ciciretti, giunto in azzurro dopo l’avventura a Benevento e Parma, ma non solo: il Grifone è al lavoro per strappare Gregoire Defrel alla Roma. Il francese non ha trovato spazio in giallorosso ed è disposto a cambiare aria. L’ultima tentazione però arriva dall’Argentina: parliamo di Claudio Paul Spinelli, attaccante classe 1997 di proprietà del Tigre. Paragonato in patria alla leggenda Caniggia, il ventunenne è reduce dalla parentesi in prestito al San Martin San Juan. Nonostante la giovane età, Spinelli ha raccolto sette reti e un assist nelle quindici presenze totali in Primera Division. Nel frattempo domani a Villa Rostan verranno presentato i quattro nuovi acquisti. Calciomercato Genoa, attesi aggiornamenti a stretto giro di posta: Preziosi è pronto a mettere mano al portafoglio…