Calciomercato Genoa: fatta per l’arrivo di Melegoni, Parma beffato

Calciomercato Genoa: è fatta per l’arrivo del centrocampista Filippo Melegoni dall’Atalanta. Prestito biennale con obbligo

Un altro “furto” di mercato si consuma sull’asse Bergamo-Genova. Dopo Czyborra (finito in rossoblù ma a un passo dal Cagliari) anche Filippo Melegoni sarà presto un nuovo giocatore del Grifone.

Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il centrocampista classe 1999 si trasferirà in Liguria con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Negli ultimi giorni sembrava che il Parma fosse vicinissimo all’acquisto dell’ex Pescara ma Faggiano ha beffato la sua ex società con uno scatto decisivo.