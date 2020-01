Calciomercato Genoa: Masiello ha accettato l’offerta rossoblù

Andrea Masiello ha accettato l’offerta del Genoa ed è quindi pronto a trasferirsi in Liguria dall’Atalanta. I dettagli

Andrea Masiello è vicinissimo a salutare l’Atalanta e trasferirsi in Liguria, più precisamente a Genova sponda rossoblù. Dopo nove stagioni il centrale difensivo lascerà quindi la squadra di Gasperini.

Come riporta Sky Sport il classe ’86 infatti avrebbe accettato l’offerta del Genoa e nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi in Liguria per vestire la maglia rossoblù e dare una grande mano a centrare la salvezza.