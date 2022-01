Calciomercato Genoa: per Solbakken è duello con il Verona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato del Genoa non conosce sosta: nel mirino del Grifone c’è adesso anche l’attaccante norvegese Solbakken

Non c’è dubbio che il calciomercato del Genoa è e sarà un tourbillon negli ultimi giorni di mercato. In via di definizione gli arrivi di Piccoli e Amiri, mentre l’ultimo tentativo per Miranchuk è andato ancora a vuoti.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nel mirino ci sarebbe ora il norvegese Solbakken, stellina del Bodoe/Glimt che i tifosi romanisti ben ricorderanno. Sul giocatore c’è anche il Verona che però reputa troppo elevato il prezzo di 5 milioni di Euro vista la scadenza di contratto nel prossimo dicembre.