Calciomercato Genoa, UFFICIALE l’arrivo di Ankeye: la formula

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di David Ankeye, attaccante proveniente dallo Sheriff Tiraspol. I dettagli

Il Genoa, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di David Ankeye dallo Sheriff Tiraspol.

COMUNICATO – «E’ ufficiale il trasferimento a titolo definitivo. L’ex Sheriff Tiraspol è arrivato a Genova in nottata. A Villa Rostan ha formalizzato il contratto con il club. Ad accoglierlo i dirigenti e il gm football Marco Ottolini. Test in palestra nel primo approccio al lavoro. David Ankeye è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nigeriano, nato a Port-Harcourt il 22/05/2002, arriva dallo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. Vanta 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League. Welcome to Genoa, David».