Calciomercato Inter: Asllani diventa un caso. Il motivo

Calciomercato Inter: Asllani diventa un caso. Il centrocampista albanese continua a rifiutare tutte le destinazioni

Un “no” che blocca il mercato. O “jo”, per dirla nella sua lingua madre. Kristjan Asllani è diventato un caso in casa Inter: il regista albanese vuole rimanere in Italia, ma le uniche offerte concrete arrivate in Viale della Liberazione provengono dall’estero. E a tutte, il centrocampista ha risposto con un cortese rifiuto, creando un’impasse che inizia a infastidire la dirigenza.

Marotta e Ausilio vorrebbero incassare circa 15 milioni dalla sua cessione a titolo definitivo, una cifra da reinvestire su altri obiettivi (come il difensore Leoni). Asllani fa parte di un pacchetto di esuberi, insieme a Buchanan, Esposito e Stankovic, da cui il club conta di ricavare almeno 40 milioni. Il problema è che in Italia, al momento, nessuno sembra pronto a sborsare quella cifra per l’albanese. Su di lui ci sono gli occhi di Bologna e Fiorentina, ma è dall’estero che è arrivata la mossa più decisa: il Betis, finalista di Conference League, ha incontrato il suo agente, ma si è scontrato con il “no” del giocatore, che non gradisce la Liga.

La soluzione potrebbe essere un ritorno a casa, o quasi. Cresciuto a Buti, un paese sui colli fiorentini, per Asllani un trasferimento alla Fiorentina di Stefano Pioli rappresenterebbe “la chiusura di un cerchio”. Un’opzione romantica che potrebbe sbloccare la situazione.

L’Inter, dal canto suo, considera finita la sua storia in nerazzurro. Dopo un’annata deludente, in cui ha steccato nei big match come il derby di Coppa Italia e non ha brillato al Mondiale per Club con Chivu, il club è pronto a salutarlo. Ma per farlo, dopo 99 presenze, serve che Asllani trasformi i suoi tanti “no” in un “sì” convinto.