Calciomercato Inter: primo no Atalanta per Lookman. Perché Marotta è convinto di farcela comunque… Partito l’assalto all’attaccante della Dea

L‘Inter fa sul serio e lancia ufficialmente l’assalto al suo obiettivo primario: Ademola Lookman. Le ferite lasciate dalla scorsa stagione bruciano ancora e la voglia di consegnare al nuovo tecnico, Cristian Chivu, un’arma straordinaria per sfidare il Napoli di Antonio Conte è troppo forte per arrendersi al primo ostacolo. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non si lascerà intimidire dalla porta che l’Atalanta le ha sbattuto in faccia nella giornata di ieri.

La prima mossa ufficiale è stata un’offerta da 40 milioni di euro, una cifra importante che, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente dal club bergamasco. Ma questo “no” non è un punto di arrivo, bensì l’inizio delle danze. L’Inter considera il fantasista nigeriano l’obiettivo vitale del suo mercato, l’elemento imprescindibile per fare il salto di qualità. Lookman è stato identificato come l’“attaccante di rottura” ideale da arruolare, sfruttando le nuove possibilità economiche di un club finalmente tornato in una fase espansiva.

Nonostante la distanza attuale tra le parti, in viale della Liberazione regna un cauto ma solido ottimismo. La trattativa si preannuncia come una lunga e imprevedibile partita a scacchi, ma la sensazione è che, prima o poi, si troverà il modo di confezionare questo “pacco regalo” per Chivu. Al momento, la società nerazzurra non prende nemmeno in considerazione eventuali piani B: tutte le energie sono concentrate su Lookman, e solo su di lui, visto come lo strumento decisivo per ribaltare le gerarchie in Serie A e dare un serio assalto alla Champions League.

Il vero propellente che alimenterà le prossime settimane di schermaglie è la volontà fermissima del giocatore. L’Inter ha infatti già raggiunto un accordo di massima con Lookman per un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio il cui costo per il club sarebbe ammorbidito dai benefici del Decreto Crescita. Il desiderio del nigeriano di trasferirsi a Milano è totale e sarà questa la leva principale su cui l’Inter farà forza. Il primo contatto ufficiale tra i club ha aperto un canale, e sebbene le posizioni siano distanti, il dialogo è avviato: la partita è appena cominciata.