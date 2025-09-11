Calciomercato Inter: il Galatasaray tornerà alla carica per Calhanoglu a gennaio? Le ultimissime sui nerazzurri

Il futuro di Hakan Calhanoglu, regista classe 1994 e leader tecnico dell’Inter, resta uno dei temi più caldi in vista della prossima finestra di mercato. Dopo i tentativi falliti dell’estate, il Galatasaray è pronto a un nuovo assalto per riportare il centrocampista della Nazionale turca a Istanbul già a gennaio.

Secondo quanto riportato dal portale turco Sabah, Calhanoglu avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con i nerazzurri, in scadenza a giugno 2026, individuando proprio l’inverno come l’occasione ideale per concretizzare il ritorno in patria.

Il precedente tentativo estivo

Durante l’ultima sessione di mercato, il Galatasaray aveva spinto fino all’ultimo giorno utile, il 2 settembre, per chiudere l’operazione, in vista della consegna della lista UEFA. L’Inter, reduce da una stagione di vertice e guidata allora da un progetto tecnico solido, aveva però respinto ogni offerta, ritenendo Calhanoglu troppo importante per l’equilibrio della squadra.

Il piano del Galatasaray per gennaio

Come riportato da calciomercato.com, il club giallorosso ha individuato gennaio come il momento giusto per affondare il colpo. L’obiettivo è sfruttare la volontà del giocatore, che percepisce un ingaggio di circa 6,5 milioni di euro a stagione, per abbassare la valutazione del cartellino a circa 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza turca per chiudere l’affare.

La posizione del giocatore

Calhanoglu, punto fermo della Nazionale turca e colonna dell’Inter di Cristian Chivu (allenatore subentrato in panchina), non ha mai nascosto il legame con Istanbul e il desiderio di vestire nuovamente la maglia giallorossa. Sarebbe persino disposto a ridursi l’ingaggio pur di agevolare il trasferimento. Per lui, gennaio rappresenta forse l’ultima grande occasione per un ritorno in patria in tempi favorevoli.

L’ostacolo Inter

La società nerazzurra considera il numero 20 un pilastro della mediana, sia per qualità tecnica che per personalità. Una sua cessione a stagione in corso costringerebbe il club a intervenire sul mercato, operazione complessa e rischiosa.

Con il mercato invernale alle porte, lo scenario resta aperto: il Galatasaray prepara l’assalto, Calhanoglu spinge per il trasferimento, ma l’ultima parola spetterà all’Inter. Gennaio si preannuncia un mese decisivo per il futuro del regista turco.