Calciomercato Inter, gelato il Galatasaray. Sky: Calhanoglu via solo per questa cifra, il club nerazzurro detta le condizioni

Il calciomercato Inter entra in una fase decisa e perentoria, con la dirigenza nerazzurra che traccia una linea invalicabile per uno dei suoi gioielli più preziosi: Hakan Çalhanoğlu. Di fronte al pressing insistente e alle lusinghe provenienti dalla Turchia, sponda Galatasaray, il club di Viale della Liberazione ha rotto gli indugi, inviando un messaggio forte e chiaro a tutte le pretendenti: il centrocampista turco non si muove da Milano per meno di 30 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.

Nelle ultime settimane, il Galatasaray ha manifestato con forza il desiderio di riportare in patria il regista della nazionale, considerato un obiettivo primario per rinforzare la propria rosa. Tuttavia, le avances e i sondaggi si sono scontrati con la ferma valutazione dell’Inter, che non intende fare sconti. La cifra di 30 milioni di euro non è una base di trattativa, ma una soglia minima e non negoziabile. Per la dirigenza nerazzurra, Çalhanoğlu è un “elemento fondamentale” dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, e la volontà primaria del club è quella di continuare il percorso insieme, a meno che non si materializzi un’offerta irrinunciabile.

Ma non è solo una questione di prezzo. L’Inter ha fretta di definire il futuro del suo numero 20 e ha fissato un ultimatum di fatto. La questione dovrà risolversi in tempi brevi, prima dell’inizio della preparazione estiva. Se nessuna offerta adeguata perverrà sul tavolo della società prima che Hakan Çalhanoğlu si presenti regolarmente al ritiro precampionato, il giocatore verrà ufficialmente considerato fuori dal mercato e tolto da ogni possibile trattativa.

Di conseguenza, per il Galatasaray e per eventuali altri club interessati il tempo stringe inesorabilmente. Con l’inizio della stagione 2025/2026 che si avvicina, i giorni a disposizione per formulare la proposta decisiva sono sempre meno. La palla è ora nel campo dei turchi: o presentano l’assegno da 30 milioni richiesto, oppure dovranno rassegnarsi a vedere il loro connazionale vestire ancora la maglia nerazzurra. Salvo sorprese dell’ultima ora, il futuro di Çalhanoğlu sembra essere ancora a Milano.