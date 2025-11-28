Calciomercato Inter, l’agente di quel giocatore svela: «L’Atalanta potrebbe venderlo per questa cifra»

Hanno Detto
Calciomercato Inter, l’agente di Ederson apre al trasferimento? «L’Atalanta potrebbe venderlo per questa cifra». I dettagli
Durante un intervento a Cadena SER, André Cury, procuratore di Ederson, ha espresso parole pesanti riguardo al futuro del centrocampista dell’Atalanta, protagonista negli ultimi mesi di numerosi rumors legati all’Inter.
PAROLE – «Un giocatore che credo potrebbe adattarsi molto bene al sistema di gioco del Barcellona, contribuendo con grande fisicità e resistenza, è Éderson, che gioca nell’Atalanta. È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L’Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva.
L’Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro, ma ora è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni. E’ un giocatore spettacolare con alcune delle statistiche migliori in Europa per il suo ruolo. Sono amico di Deco e del presidente del Barcellona. Faccio il mio lavoro. Li aiuterò sempre con i trasferimenti perché nutro un affetto molto speciale per il Barcellona»
