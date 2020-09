Calciomercato Inter: Eriksen rimane o sarà sacrificato per Kanté? Gli scenari

Il futuro di Christian Eriksen all’Inter rimane in bilico: il danese rimarrà o sarà utilizzato per arrivare a Kanté?

Secondo La Gazzetta dello Sport all’Inter c’è un grande dubbio di mercato. Confermare o no Christian Eriksen? Il danese, grande colpo di mercato di gennaio, potrebbe lasciare Milano dopo appena 9 mesi dal suo arrivo pagando il suo lento inserimento nel rigidi dettami tattici di Conte.

Il tecnico e la società credono ancora sia un valore aggiunto ma il diktat in tema finanziario sul mercato arrivato da Nanchino spinge a qualche riflessione. In caso di addio dell’ex Tottenham (che vanta ancora tanti estimatori) si potrebbe puntare al vero sogno di mercato nerazzurro: N’Golo Kanté.

Se dovesse arrivare in Viale della Liberazione un’offerta importante, non solo l’Inter (che potrebbe registrare una plusvalenza importante e soprattutto trovare altri fondi da reinvestire) ma anche lo stesso giocatore valuterà con attenzione il da farsi. Perché in fondo oggi Eriksen non è proprio un intoccabile per Conte, e la ricerca sul mercato di giocatori di spessore nel suo ruolo, il rientro alla base – provvisorio, ma poi chissà – di Nainggolan e il recupero pieno di Sensi mettono il danese nella scomoda posizione di dover dimostrare di essere il vero acquisto della nuova stagione sin dall’inizio della preparazione.