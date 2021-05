Calciomercato Inter: i nomi dei partenti in estate

Aggiornamento di calciomercato in casa Inter dopo lo scudetto: prima le cessioni, poi gli acquisti. Ecco chi potrebbe salutare a fine stagione

Sarà un calciomercato al risparmio quello dell’Inter in estate, com’è inevitabile che sia. E Antonio Conte probabilmente dovrà accontentarsi di qualche occasione in giro per l’Europa. Prima però, come riporta Il Corriere della Sera, dovranno arrivare alcune cessioni importanti.

Sarà infatti necessario ridurre il monte ingaggi per potersi permettere qualche sfizio in più. Avventura finita in nerazzurro per Kolarov e Young, in scadenza di contratto a giugno. Dubbi per Vecino e Sensi, ma potrebbe essere concessa ad entrambi un’altra chances. Anche Ranocchia, D’Ambrosio e Padelli sono a rischio, ma l’ingaggio non pesa troppo e l’Inter non dovrebbe rivoluzionare la rosa. Enorme punto interrogativo Vidal: verranno fatte delle valutazioni. Il cileno rimarrà solo se integro dal punto di vista fisico, Conte necessita garanzie.