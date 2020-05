Calciomercato Inter: Icardi porta soldi e Cavani. Su Lautaro Martinez…

Calciomercato Inter: il club nerazzurro ha messo nel proprio mirino Edinson Cavani. Ecco il piano di Marotta

L’Inter ha messo nel mirino Edinson Cavani. Marotta e Ausilio vogliono rivoluzionare l’attacco nerazzurro con 3 nuove figure da affiancare a Lukaku. Come spiega La Gazzetta dello Sport: Cavani aspetta un segnale di rinnovo da parte del PSG. Ma in qualche modo, questa possibile proposta dipende dall’Inter stessa. Il club francese manterrà in organico solo uno tra El Matador e Icardi, non c’è spazio per tutti e due nell’organico della prossima stagione. E i segnali recentissimi portano a credere che Maurito resti a Parigi.

Leonardo, come già detto nelle scorse settimane, chiede uno sconto all’Inter per il riscatto dell’argentino ma l’Inter non sembra così intenzionata a concederglielo ma potrebbe poi valutare l’ipotesi di investire parte della cifra per un biennale da offrire a Cavani. E Lautaro? La situazione legata all’argentino dovrà essere chiarita a breve. Secondo La Rosea il Toro ha un accordo con il Barcellona per un ingaggio da 10 mln ma ha un altro tipo di… accordo pure con l’Inter, ovvero quello di non forzare la mano, di non arrivare alla rottura. Ecco perché siamo ora in una fase di stallo tra Inter e Barcellona, fase che presumibilmente precede non di molto quella risolutiva. I catalani devono trovare le risorse, intese come contanti, per chiudere l’affare. Marotta e Ausilio in questa fase sono fermissimi: c’è il gradimento come contropartite sia per Firpo sia per Semedo. Ma è ovvio che la differenza la farà il cash. E il primo garantirebbe un introito maggiore rispetto al portoghese. Con l’addio del Toro, l’Inter si fionderà su Werner ma lì ci sarà da battere la concorrenza del Liverpool.