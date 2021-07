Calciomercato Inter, c’è l’idea Jovic: può diventare il vice di Lukaku

L’Inter continua a monitorare anche la situazione legata agli attaccanti. Spunta un vecchio pallino come vice Lukaku

Il mercato dell’Inter non si concentra solamente sugli esterni. Dopo l’addio di Hakimi la fascia destra è ovviamente la priorità, ma Ausilio e Marotta continuano a monitorare anche altre zone del campo.

In particolare i due dirigente nerazzurri sono alla ricerca di un vice Lukaku. Stando a quanto riporta calciomercato.com, sarebbe emerso il nome di Jovic, in uscita dal Real Madrid: «Ai nerazzurri è stato proposto anche Luka Jovic, tornato al Real Madrid dopo l’ultimo prestito, ma ancora in uscita dalle Merengues. Jovic era stato proposto anche al Milan prima che si chiudesse l’affare Giroud».

TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTERNEWS24.COM