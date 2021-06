Calciomercato Inter, il Besiktas molla Vidal: «Non siamo interessati»

Erdal Torunogullari, vicepresidente del Besiktas, ha smentito categoricamente l’interesse del club bianconero per Arturo Vidal

Erdal Torunogullari, vicepresidente del Besiktas, ha smentito categoricamente l’interesse del club di Istanbul per Arturo Vidal. Ancora nebuloso il futuro del cileno che potrebbe essere lontano da Milano dopo l’addio di Antonio Conte. Le parole di Totunogullari.

«Onestamente, al momento non siamo interessati a Vidal. Non abbiamo nemmeno inviato alcuna offerta per il giocatore, come hanno pubblicato alcuni media. Non sappiamo da dove provenga la notizia».

