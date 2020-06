Calciomercato Inter, Lenglet: «I nerazzurri? Voci difficili da commentare»

Calciomercato Inter: Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ha parlato delle voci di un interessamento dei nerazzurri

Nell’ambito della trattativa tra l’Inter e il Barcellona, la stampa spagnolo aveva rilanciato le scorse settimane per un interessamento dei nerazzurri per Clement Lenglet. Il difensore blaugrana, in una intervista a Le Parisien, ha parlato di questa ipotesi.

VOCI DIFFICILI – «Sono voci difficili da commentare. Sono molto felice a Barcellona, ​​gioco regolarmente, la città è bella, ho appena avuto il mio primo figlio. Dopo la crisi, non siamo immuni da nulla: la situazione è difficile per tutti i club».