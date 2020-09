Calciomercato Inter: l’esterno arriverà dal Chelsea, o Alonso o Emerson. I dettagli

O Marcos Alonso o Emerson Palmieri sarà il nuovo esterno dell’Inter: il Chelsea farà partire uno dei due

Marotta e Ausilio stanno lavorando per regalare ad Antonio Conte un esterno sinistro e completare la rosa (in attesa della quarta punta) e, come spiega La Gazzetta dello Sport, probabilmente il rinforzo arriverà dal Chelsea. I nerazzurri, infatti, hanno il sì sia di Marcos Alonso che di Emerson Palmieri. Conte preferisce lo spagnolo ma si accontenterebbe anche dell’italo-brasiliano.

Al momento il Chelsea ha detto no ad una cessione in prestito con diritto di riscatto ma l’Inter sa che è tutta scena. I Blues hanno investito 55 milioni nell’esterno che Lampard reputa titolare (Chilwell) ed è naturale che uno dei due terzini lascerà Londra. Perché non l’hanno ancora fatto? C’è un motivo: Chilwell è attualmente infortunato, in ripresa da un problema al tallone che gli ha impedito fin qui di scendere in campo. Non appena tornerà in campo (comunque prima della fine del mercato) la situazione potrebbe cambiare.