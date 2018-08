Calciomercato Inter, potrebbe essere finito il sogno Luka Modric: secondo quanto riportato dai colleghi di As, il croato ha deciso di restare al Real Madrid

«Se queda»: questo il titolo dell’articolo di As sulla sua versione online sulla trattativa Luka Modric-Inter. Niente da fare per il club nerazzurro secondo il noto quotidiano spagnolo: il centrocampista croato non lascia il Real Madrid e continua la sua esperienza con i blancos. Oggi è previsto l’incontro tra l’ex Tottenham e il presidente Florentino Perez, al lavoro per trattenerlo al Bernabeu dopo il clamoroso addio di Cristiano Ronaldo, che ha seguito quello del tecnico Zinedine Zidane.

Il giornalista Tomas Roncero ha fatto il punto della situazione sul futuro di Luka Modric ed ha sottolineato di aver deciso di rimanere a Madrid dopo aver riflettuto sull’importante offerta messa sul piatto dall’Inter targata Suning. Dopo averne discusso insieme alla sua famiglia, il calciatore ha deciso di proseguire la sua avventura con le Merengues. In vista un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, circa 14 milioni di euro a stagione secondo le ultime indiscrezioni. Il tweet pubblicato questa mattina sull’allenamento con il Real Madrid è un segnale della sua volontà di rimanere nel club di Liga…