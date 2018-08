Luka Modric è il sogno di mercato dell’Inter, il Fisco dà una mano al club nerazzurro: l’economista Marco Bellinazzo spiega perché

Sono ore decisive per il futuro di Luka Modric, asso del Real Madrid e sogno di mercato dell’Inter di Suning. E’ previsto a stretto giro di posta un incontro tra il croato e il presidente Florentino Perez peer fare chiarezza sul destino del centrocampista, attratto dalla meta meneghina. Ma non solo, sottolinea Marco Bellinazzo: una norma della Legge di Stabilità del 2017 favorisce il trasferimento, così come accaduto a Cristiano Ronaldo con la Juventus.

«In Italia sono maturate condizioni favorevoli all’approdo dei cosiddetti top player. Grazie all’autonomia fiscale riconosciuta ai singoli Paesi, con la legge di Stabilità del 2017, ultimo atto del Governo guidato da Matteo Renzi, è stata introdotta una norma che consente di applicare a chi sposta nella Penisola la sua residenza fiscale, dopo aver vissuto per almeno nove anni all’estero, un’imposta forfettaria di 100mila euro all’anno su tutti i redditi esteri», l’analisi dell’economista su Il Sole 24 Ore. In caso di fumata bianca, dunque, il Biscione può anche ringraziare l’ex premier…