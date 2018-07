Malcom, il Tottenham sfida l’Inter: contatti con l’agente

Calciomercato Inter, fari puntati su Malcom per l’attacco: il fantasista del Bordeaux è finito nel mirino del Tottenham, avviati i contatti con l’entourage

Dopo aver completato già diversi acquisti, l’Inter è al lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. La dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino il brasiliano Malcom per il reparto avanzato, con l’esterno offensivo reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bordeaux. Vi abbiamo raccontato di una frenata causata da motivi dirigenziali dei Girondini (LEGGI ANCHE: Malcom-Inter, c’è un problema: frenata nella trattativa), ma giungono ulteriori aggiornamenti dalla Francia…

Secondo quanto riportano i colleghi di Le 10 Sport, l’Inter dovrà fare i conti con il Tottenham: il portale transalpino rivela che gli Spurs hanno avviato i contatti con l’entourage del calciatore e con la dirigenza del Bordeaux per discutere l’aquisto dell’ala mancina. Il club londinese è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per assicurarsi le prestazioni del classe 1997 di San Paolo. Il Biscione è limitato dai paletti del FPF, il Tottenham no. E attenzione al terzo incomodo: in caso di partenza di Hazard, finito nel mirino del Real Madrid per il dopo Cristiano Ronaldo, il Chelsea potrebbe tornare alla carica. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…