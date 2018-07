Malcom-Inter, l’affare non si sblocca: le ultime

Sembra che l’affare tra Malcom e l’Inter si sia arenato: sul brasiliano non ci sono solo i nerazzurri

Malcom-Inter non s’ha da fare. Almeno per ora. Il destino del Bordeaux è legato al nome del brasiliano e alla sua permanenza o meno nei Marine et Blanc. Questo è quanto affermano i quotidiani francesi secondo i quali le modalità e soprattutto i prezzi di vendita della società girondina, al momento nelle mani del gruppo mediatico M6, sarebbero differenti in base a quelli che saranno gli sviluppi del futuro del giocatore brasiliano. Qualora dovesse rimanere prima del closing, infatti, la cessione del club al gruppo proveniente dagli Stati Uniti interessato all’acquisto includerebbe la vendita del giocatore, ritenuta prioritaria dagli attuali proprietari.

L’altra soluzione sul tavolo della proprietà francese prevede che il fondo statunitense che sta operando per l’acquisizione del Bordeaux potrebbe decidere di vendere direttamente il giocatore al prezzo che ritiene maggiormente conveniente. A quel punto, potrebbero presentare una proposta diversa. L’Inter ha sin qui fatto l’unica offerta per Malcom, ritenuta per il momento insoddisfacente e, dal canto suo, non può far altro che aspettare la decisione da parte del Bordeaux, sperando di poter garantire a Luciano Spalletti l’esterno tanto richiesto.