Nahitan Nandez aspetta l’Inter ma il Cagliari per liberarlo vuole l’offerta giusta: le ultime sul futuro dell’uruguaiano

Il futuro di Nahitan Nandez continua a tenere banco in casa Cagliari. Il 28 dicembre compirà 26 anni e proprio in quei giorni spera di aver avuto notizie confortanti e definitive sul suo futuro. Lui ritiene di aver chiuso il ciclo in Sardegna e non si tratta di mancanza di rispetto verso l’attuale club ma di legittime ambizioni. Come spiega Gazzetta.it, ha un contratto fino al 2024, una clausola abbastanza alta (36 milioni) e qualche errore alle spalle, come quello di essersi messo di traverso la scorsa estate non rispettando in qualche circostanza i suoi compagni. Ma lui lo aveva fatto perché ammaliato dall’Inter e convinto che la promessa fatta sarebbe stata mantenuta.

Invece no, nessun accordo malgrado gli ottimi rapporti tra le due società e un’altra stagione al Poetto. Nandez si è immediatamente scusato per il suo comportamento, utilizzando i social come spesso accade, ma confida che il rapporto con il Cagliari si interrompa tra qualche mese come ha sottolineato il suo agente parlando di “promessa di Giulini”. Gli estimatori non mancano anche lontano dall’Italia, ma per l’Inter sarebbe perfetto e ci sono due motivazioni: la duttilità che permette di utilizzarlo in più ruoli; l’enorme desiderio di indossare la maglia nerazzurra al punto da aver sfidato il mondo tra luglio e agosto scorsi. Certo, ci vuole l’offerta giusta: il Cagliari non lo avrebbe regalato in estate e non lo farà a gennaio.