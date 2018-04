Klaassen, l’Inter valuta le alternative a Torreira: occhi in casa Everton

Tentazione Davy Klaassen per l’Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e, oltre a Lucas Torreira, fa gola l’olandese di proprietà Everton

Finale di stagione tutto da vivere per l’Inter, impegnata nella corsa Champions League, ma la dirigenza è già al lavoro in ottica futura. La squadra mercato nerazzurra sta monitorando diversi profili per rinforzare il centrocampo: la priorità è Lucas Torreira, gioiello di proprietà Sampdoria, ma spunta un’alternativa di valore. Parliamo di Davy Klaassen…

Classe 1993 di Hilversum, l’olandese è stato acquistato dall’Everton la scorsa estate per 27 milioni di euro ma non sta trovando molto spazio: 10 presenze tra Premier League ed Europa League. Alla ricerca di una nuova avventura, il centrocampista è stato accostato al Napoli nella sessione di gennaio e ora potrebbe sbarcare a Milano: l’Inter monitora la situazione.