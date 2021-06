Calhanoglu, parla il padre: «Se tutto va bene firma per l’Inter»

Il padre di Hakan Calhanoglu ha così parlato riguardo al futuro del proprio figlio ad un passo dall’Inter

Il padre di Hakan Calhanoglu, intercettato dal giornalista turco Jacup Cinar, ha così parlato riguardo al futuro del proprio figlio ad un passo dall’Inter:

«Se niente va storto, firmerà per l’Inter», queste le parole del genitore del numero 10 turco che conferma l’operazione in dirittura d’arrivo. Il numero 10 turco lascerà dunque a parametro zero il Milan accordandosi con i cugini per un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione.