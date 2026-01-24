Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, quel possibile ritorno accende la piazza nerazzurra: il punto sulle ultime novità, le ultimissime

Il mercato invernale dell’Inter potrebbe chiudersi con un colpo dal forte valore simbolico e tecnico: il ritorno di Ivan Perisic. I nerazzurri continuano a coltivare il sogno di riportare a Milano il fuoriclasse croato, che compirà 37 anni proprio il 2 febbraio, giorno della chiusura della sessione. Per rendere possibile questo scenario, Cristian Chivu osserva con attenzione ciò che accadrà in Champions League.

Il nodo Champions e la volontà del giocatore

Il futuro dell’operazione dipende infatti dal percorso europeo del PSV, dove Perisic sta vivendo una stagione di altissimo livello: 5 gol, 10 assist e una condizione atletica ancora sorprendente. Il club olandese ha aperto alla cessione solo in caso di eliminazione dalla Champions, condizione necessaria per liberare l’esterno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Perisic ha già espresso il desiderio di tornare a Milano per una sorta di “ultima danza” con la maglia che più ha amato. Per favorire l’accordo, sarebbe persino disposto a rescindere il contratto in scadenza nel 2027, rinunciando a più annualità pur di rientrare alla Pinetina.

Mercoledì la partita decisiva

Il momento chiave arriverà mercoledì, quando il Bayern Monaco farà visita al PSV. Una vittoria dei tedeschi sancirebbe l’eliminazione degli olandesi e aprirebbe definitivamente la porta al ritorno del croato. In casa Inter l’auspicio è chiaro: Perisic sarebbe l’innesto di esperienza e qualità ideale per puntare con decisione allo scudetto.

Se il Bayern dovesse fare il suo, la dirigenza nerazzurra è pronta a muoversi negli ultimi istanti del mercato, consegnando a Chivu un rinforzo di primissimo piano per la volata finale.

