Inter, incontro Marotta Carnevali: le ultime su Scamacca

Il dirigente nerazzurro è stato protagonista di diversi incontri col dg del Sassuolo Carnevali: prosegue il pressing per Scamacca

L’Inter continua a guardare il futuro e lo fa sempre in direzione Sassuolo. In questi giorni si sarebbero incontrati Marotta e Carnevali per parlare ancora una volta di Scamacca.

I nerazzurri vogliono chiudere ora visto che il prezzo si aggira ancora sui 40 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà dell’attaccante è quella di voler solo l’Inter.